Окупанти в Криму в 2024 році щонайменше 64 рази порушили права політв'язнів на здоров'я, - КРЦ
У 2024 році в тимчасово окупованому Росією Криму зафіксовано щонайменше 64 випадки порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я, 56 із яких стосуються кримських татар
Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"Ці випадки пов'язані з критичним погіршенням стану здоров'я політв'язнів у місцях несвободи, системним ігноруванням клопотань адвокатів та самих ув'язнених, а також ненаданням належної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
У КРЦ нагадали, що внаслідок дій російської окупаційної "влади" у 2023 році через відсутність медичної допомоги загинули двоє політв'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг.
"Кримськотатарський Ресурсний Центр також наголошує, що серед ув'язнених є літні люди та особи з інвалідністю, які страждають на тяжкі хвороби. Через жахливі умови утримання, відсутність належного медичного догляду та нехтування скаргами їхній стан здоров'я продовжує погіршуватися, що може мати фатальні наслідки", - зазначає КРЦ.
КРЦ також оприлюднив статистику щодо осіб, які порушують права людини в тимчасово окупованому Криму. За даними активістів, 36,1% таких осіб - співробітники ФСБ, 16,9% - судді, 12,7% - працівники прокуратури, 13,9% - секретарі суду, 9% - експерти, лікарі, 6% - працівники МВС, 3% - працівники федеральної служби виконання покарань, 1,2% - адвокати за призначенням, 1,2% - інші посадовці.
- Раніше журналістка Олександра Єфименко повідомила, що росіяни намагаються зробити умови перебування українських політв'язнів жорсткішими, а в тимчасово окупованому Криму з'являється дедалі більше справ проти жінок.
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