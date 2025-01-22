Окупанти в Криму в 2024 році щонайменше 64 рази порушили права політв'язнів на здоров'я, - КРЦ

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Ці випадки пов'язані з критичним погіршенням стану здоров'я політв'язнів у місцях несвободи, системним ігноруванням клопотань адвокатів та самих ув'язнених, а також ненаданням належної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

У КРЦ нагадали, що внаслідок дій російської окупаційної "влади" у 2023 році через відсутність медичної допомоги загинули двоє політв'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг.

"Кримськотатарський Ресурсний Центр також наголошує, що серед ув'язнених є літні люди та особи з інвалідністю, які страждають на тяжкі хвороби. Через жахливі умови утримання, відсутність належного медичного догляду та нехтування скаргами їхній стан здоров'я продовжує погіршуватися, що може мати фатальні наслідки", - зазначає КРЦ.

КРЦ також оприлюднив статистику щодо осіб, які порушують права людини в тимчасово окупованому Криму. За даними активістів, 36,1% таких осіб - співробітники ФСБ, 16,9% - судді, 12,7% - працівники прокуратури, 13,9% - секретарі суду, 9% - експерти, лікарі, 6% - працівники МВС, 3% - працівники федеральної служби виконання покарань, 1,2% - адвокати за призначенням, 1,2% - інші посадовці.