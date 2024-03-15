"Немає вибору": голова Євроради наперед "привітав" Путіна з перемогою на виборах

Про це він написав у Х.

За словами Мішеля, у Росії немає опозиції, свободи й вибору.

"Хотів би привітати Володимира Путні з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору", - написав він.