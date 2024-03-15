"Немає вибору": голова Євроради наперед "привітав" Путіна з перемогою на виборах
Президент Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь "привітав" президента Росії Володимира Путіна з перемогою на цьогорічних так званих виборах
Про це він написав у Х.
За словами Мішеля, у Росії немає опозиції, свободи й вибору.
"Хотів би привітати Володимира Путні з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору", - написав він.
- Британія в ОБСЄ заявила, що засуджує "вибори" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України й ніколи не визнає їх результатів, зокрема, тому що вони суперечать Статуту ООН.
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