"Суперечить Статуту ООН": Британія в ОБСЄ назвала незаконними російські "вибори" на ТОТ України

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Укрінформ.

"Агресія Росії розпочалася у 2014 році, коли вона незаконно анексувала Крим. І ми спостерігаємо за спробами Росії захопити нові території з початку її повномасштабного вторгнення два роки тому. Зараз у регіонах України, які, як вона стверджує, були анексовані, Росія проводить свої президентські вибори всупереч волі українського народу. Це – ще одна кричуща спроба Росії створити видимість легітимності своєї незаконної присутності в Україні", - наголосив він.

За словами британського посла, це також ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є основоположними принципами для Гельсінського Заключного акту, "який Росія розірвала на шматки".

"Велика Британія приєднується до БДІПЛ, рішуче засуджуючи Росію у проведенні президентських виборів в Україні, що суперечить міжнародному праву, в тому числі Статуту ООН. Щоб бути абсолютно чітким: ці так звані "вибори" на суверенній території України є незаконним", - сказав Голланд.