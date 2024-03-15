"Суперечить Статуту ООН": Британія в ОБСЄ назвала незаконними російські "вибори" на ТОТ України
Британія в ОБСЄ заявила, що засуджує "вибори" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України й ніколи не визнає їх результатів, зокрема, тому що вони суперечать Статуту ООН
Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Укрінформ.
"Агресія Росії розпочалася у 2014 році, коли вона незаконно анексувала Крим. І ми спостерігаємо за спробами Росії захопити нові території з початку її повномасштабного вторгнення два роки тому. Зараз у регіонах України, які, як вона стверджує, були анексовані, Росія проводить свої президентські вибори всупереч волі українського народу. Це – ще одна кричуща спроба Росії створити видимість легітимності своєї незаконної присутності в Україні", - наголосив він.
За словами британського посла, це також ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є основоположними принципами для Гельсінського Заключного акту, "який Росія розірвала на шматки".
"Велика Британія приєднується до БДІПЛ, рішуче засуджуючи Росію у проведенні президентських виборів в Україні, що суперечить міжнародному праву, в тому числі Статуту ООН. Щоб бути абсолютно чітким: ці так звані "вибори" на суверенній території України є незаконним", - сказав Голланд.
- Україна закликала міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів на тимчасово окуповані території, а медіа – не називати фейкове волевиявлення виборами. Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.
- Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.
- З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триває дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
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