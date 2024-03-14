МЗС України закликало міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів на "вибори" Путіна на ТОТ

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків. Примусове залучення до участі у так званих виборах мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним", - ідеться у повідомленні.

У відомстві закликали мешканців тимчасово окупованих територій не брати участь у голосуванні.

"Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори, організованому ним зокрема на суверенній території України, утриматися від визнання їхніх результатів, та попереджає про притягнення усіх порушників українського законодавства до правової відповідальності", - наголосили у МЗС.

Також журналістів закликали не називати фейкове волевиявлення виборами.

У Кулеби нагадали, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за його злочини в Україні. Попри це він от уже 24 роки утримує владу у РФ.

"Російська диктатура давно не має нічого спільного з демократією", - акцентували у МЗС.