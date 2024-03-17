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Прокремлівський екзитпол: Путін набрав 87%

17 березня, 2024 неділя
20:24
Світ Володимир Путін

Всеросійський центр вивчення громадської думки (рос. ВЦИОМ), відомий своїми компліментарними для Кремля результатами соціологічних досліджень, у неділю, 17 березня 2024 року оприлюднив дані власного екзитполу на так званих виборах президента РФ

На статистику Центру посилається державна пропагандистська інформагенція ТАСС.

Як стверджують близькі до керівництва РФ соціологи, симпатії виборців на нинішніх псевдовиборах, що тривали 15-17 березня (і це ще не враховуючи дострокового голосування), начебто розподілилися наступним чином:

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Володимир Путін - 87,0%,

Микола Харитонов, КПРФ - 4,6%,

Владислав Даванков, партія "Нові люди" - 4,2%,

Леонід Слуцький, ЛДПР - 3,0%,

Недійсні блютені - 1,2%.

Жоден з допущених до фейкових виборів кандидатів не критикував Путіна й не виступав проти війни з Україною.

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Кандидати, які позиціонували себе як нібито антивоєнні, а це Катерина Дунцова та Борис Надеєждін, не були допущені до реєстрації.

Перед виборами в колонії на крайній Півночі за невстановлених обставин помер багаторічний опонент Путіна Олексій Навальний.

Теги:
вибори
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
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