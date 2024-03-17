Прокремлівський екзитпол: Путін набрав 87%

На статистику Центру посилається державна пропагандистська інформагенція ТАСС.

Як стверджують близькі до керівництва РФ соціологи, симпатії виборців на нинішніх псевдовиборах, що тривали 15-17 березня (і це ще не враховуючи дострокового голосування), начебто розподілилися наступним чином:

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Володимир Путін - 87,0%,

Микола Харитонов, КПРФ - 4,6%,

Владислав Даванков, партія "Нові люди" - 4,2%,

Леонід Слуцький, ЛДПР - 3,0%,

Недійсні блютені - 1,2%.

Жоден з допущених до фейкових виборів кандидатів не критикував Путіна й не виступав проти війни з Україною.

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Кандидати, які позиціонували себе як нібито антивоєнні, а це Катерина Дунцова та Борис Надеєждін, не були допущені до реєстрації.

Перед виборами в колонії на крайній Півночі за невстановлених обставин помер багаторічний опонент Путіна Олексій Навальний.