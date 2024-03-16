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Головна Війна з Росією Багато країн не будуть вітати Путіна, але при цьому вважатимуть його президентом РФ, - експерт Денисенко
Ексклюзив

Багато країн не будуть вітати Путіна, але при цьому вважатимуть його президентом РФ, - експерт Денисенко

16 березня, 2024 субота
10:37
Війна з Росією Путін

Політичний експерт та журналіст Вадим Денисенко наголосив, що реальність виборчого процесу російського диктатора Володимира Путіна та його результати викликають численні питання

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми повинні зрозуміти, що означають ці вибори для Путіна. Я вже неодноразово говорив, це вибори не про війну, це вибори не про п'ятий термін Путіна, це вибори про довічне президентство Путіна та кремля і він тепер збирається виходити "вперед ногами", це вибори імператора. Власне кажучи, як вони задумували, вибори імператора мали б відбутися за явки майже під 80%, і голосів за Путіна від 85% до 90% виборців", - розповів Денисенко.

Як він зауважив, що так звані вибори у РФ мали показати тотальну підтримку місцевого диктатора.

"Звичайно, що ці вибори в Росії будуть визнані легітимними, звичайно, багато країн не будуть вітати Путіна, але при цьому вважатимуть його президентом. На майбутнє, все одно рано чи пізно, цей режим почнете тріщати, поставлять питання про нелегітимність взагалі й змін до конституції, які дають можливість зараз голосувати. Тому що уже зараз можна говорити, що зробити чесний підрахунок голосів навіть теоретично неможливо", - наголошує журналіст.

За словами експерта, на цілому ряді дільниць зіпсовані бюлетені, кабінки, а також присутні фальсифікації.

"Фактично від всіх африканських країн приїхало по кілька спостерігачів. Справді, є місія від Китаю, яка в принципі зробить якусь дуже загальну заяву, але при цьому вони прекрасно розуміють, що легітимізації Путіна на Заході, такої про яку він мріяв до цього - насправді немає. Тобто зараз вся державна машина Російської Федерації працює на дві речі: перше, зробити так, щоб була мінімізація бунтів, які ми бачимо зараз на виборчій дільниці й учора була зроблена заява про те, що за обливання фарбою бюлетенів планують ввести кару до восьми років позбавлення волі, - пояснює Денисенко. - З іншої сторони у них вся дипломатична машина працює на те, що приїхала максимальна кількість перших осіб, хоча б африканських держав, тому що для Путіна буде абсолютним провалом те, що відбулося минулого року на санкт-петербурзькому форумі на який приїхав всього один президент".

Псевдовибори Путіна на ТОТ 

Україна закликала міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів на тимчасово окуповані території, а медіа – не називати фейкове волевиявлення виборами. Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.

Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.

З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триває дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Джанкої, що в Криму, планують здійснити ряд провокацій та терактів на виборчих дільницях і звинуватити в цьому проукраїнське населення.

15 березня президент Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь "привітав" президента Росії Володимира Путіна з перемогою на цьогорічних так званих виборах.

Тоді ж російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито "завдає ударів по мирних населених пунктах у Росії", щоб зірвати президентські "вибори".

Анонімним хакерам вдалось частково зірвати онлайн-голосування на тимчасово окупованих територіях, повідомив Центр національного спротиву.   

Представник Британії в ОБСЄ, генсек та Рада Безпеки ООН засудили проведення фейкових виборів Путіна на ТОТ України, назвавши їх незаконними.  

Теги:
Новини
вибори
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
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