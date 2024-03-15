РФ планує здійснити теракти й провокації на ТОТ, щоб звинуватити в цьому проукраїнських громадян, - "Атеш"
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Джанкої, що в Криму, планують здійснити ряд провокацій та терактів на виборчих дільницях і звинуватити в цьому проукраїнське населення
Про це повідомляє "Атеш".
Відповідно до інформації агентів партизанського руху, протягом трьох днів окупанти мають намір на виборчих дільницях здійснити провокації й теракти під час псевдовиборів президента РФ. Мета - звинуватити в цьому проукраїнських громадян.
Зазначено, що таку інформацію розповсюдили в Джанкої, Генічеську, Маріуполі, Мелітополі, Донецьку й Луганську.
"Ми настійно рекомендуємо у період проведення фейкових виборів не відвідувати громадські місця та виборчі дільниці", - додають в "Атеш".
- 14 березня партизанський рух "Атеш" розвідав ворожий склад росіян у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму.
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