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Головна Війна з Росією РФ планує здійснити теракти й провокації на ТОТ, щоб звинуватити в цьому проукраїнських громадян, - "Атеш"

РФ планує здійснити теракти й провокації на ТОТ, щоб звинуватити в цьому проукраїнських громадян, - "Атеш"

15 березня, 2024 п'ятниця
15:16
Війна з Росією

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Джанкої, що в Криму, планують здійснити ряд провокацій та терактів на виборчих дільницях і звинуватити в цьому проукраїнське населення

Про це повідомляє "Атеш".

Відповідно до інформації агентів партизанського руху, протягом трьох днів окупанти мають намір на виборчих дільницях здійснити провокації й теракти під час псевдовиборів президента РФ. Мета - звинуватити в цьому проукраїнських громадян.

Зазначено, що таку інформацію розповсюдили в Джанкої, Генічеську, Маріуполі, Мелітополі, Донецьку й Луганську.

"Ми настійно рекомендуємо у період проведення фейкових виборів не відвідувати громадські місця та виборчі дільниці", - додають в "Атеш".

  • 14 березня партизанський рух "Атеш" розвідав ворожий склад росіян у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму.
Теги:
Україна
Росія
вибори
Донецьк
Крим
Луганськ
вибори президента
Маріуполь
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
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