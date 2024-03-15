РФ планує здійснити теракти й провокації на ТОТ, щоб звинуватити в цьому проукраїнських громадян, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

Відповідно до інформації агентів партизанського руху, протягом трьох днів окупанти мають намір на виборчих дільницях здійснити провокації й теракти під час псевдовиборів президента РФ. Мета - звинуватити в цьому проукраїнських громадян.

Зазначено, що таку інформацію розповсюдили в Джанкої, Генічеську, Маріуполі, Мелітополі, Донецьку й Луганську.

"Ми настійно рекомендуємо у період проведення фейкових виборів не відвідувати громадські місця та виборчі дільниці", - додають в "Атеш".