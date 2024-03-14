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Війна з Росією: хроніка
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Партизани надали координати російського складу з ракетами в окупованому Севастополі

14 березня, 2024 четвер
09:27
Війна з Росією

Партизанський рух "Атеш" розвідав ворожий склад росіян у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що склад ракетного озброєння знаходиться біля аеродрому Бельбек.

Партизани встановили, що саме там зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для атак по мирних містах України.

Координати: 44,6876475, 33,5817732.

  • Нещодавно "Атеш" зафіксував прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя.
Теги:
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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