Партизани надали координати російського складу з ракетами в окупованому Севастополі

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що склад ракетного озброєння знаходиться біля аеродрому Бельбек.

Партизани встановили, що саме там зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для атак по мирних містах України.

Координати: 44,6876475, 33,5817732.