Партизани надали координати російського складу з ракетами в окупованому Севастополі
Партизанський рух "Атеш" розвідав ворожий склад росіян у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що склад ракетного озброєння знаходиться біля аеродрому Бельбек.
Партизани встановили, що саме там зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для атак по мирних містах України.
Координати: 44,6876475, 33,5817732.
- Нещодавно "Атеш" зафіксував прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя.
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