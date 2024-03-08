Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ в окупований Сімферополь
Партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що ворожа техніка прибула на залізничну станцію "Сімферополь-Грузовий". Партизани припускають, що надалі окупанти перекинуть техніку на фронт.
"Також було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці", - йдеться у повідомленні.
- Раніше партизани повідомляли, що до тимчасово окупованого Джанкоя у Криму прибули оперативні групи ФСБ із Москви. Пріоритетом їхньої діяльності обрали відстеження підпілля.
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