Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ в окупований Сімферополь

Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ в окупований Сімферополь

8 березня, 2024 п'ятниця
08:46
Війна з Росією

Партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що ворожа техніка прибула на залізничну станцію "Сімферополь-Грузовий". Партизани припускають, що надалі окупанти перекинуть техніку на фронт.

"Також було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше партизани повідомляли, що до тимчасово окупованого Джанкоя у Криму прибули оперативні групи ФСБ із Москви. Пріоритетом їхньої діяльності обрали відстеження підпілля.
Теги:
Крим
зброя
російська армія
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Ван Ї
7 березня, 2024 четвер
Китай заявив, що підтримає будь-яку "мирну" конференцію, яку визнають Україна і РФ
Уламки винищувача Су-35С, збитого ЗСУ на Харківщині
Автор Роман Яворський
6 березня, 2024 середа
Що таке Су-35: все про винищувачі, які активно збиває Україна, їх характеристики та особливості
Автор Тетяна Яворська
6 березня, 2024 середа
"Пили каву і насміхались із поранених": українці розповіли в ОБСЄ про масове вбивство в Оленівці
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 березня
09:38
Оновлено
Зеленський та Ердоган
Зеленський 8 березня відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом
09:32
США знищили 8 безпілотників та крилатих ракет хуситів у Ємені
09:28
Ексклюзив
Маріупольський драмтеатр
У Маріуполі в Будинку зв'язку виявили останки понад 30 загиблих внаслідок бомбардувань РФ, окупанти їх таємно перепоховали, - Андрющенко
09:15
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Байден здав Україну та назвав його маріонеткою Путіна та Сі Цзіньпіна
09:09
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав союзників направити в Україну тренувальні місії для навчання військових
08:29
окупанти
Примусова мобілізація на ТОТ: окупанти затримують чоловіків призовного віку на Луганщині
08:27
Оновлено
електроенергія, шахеди
Ворог вночі атакував Україну "шахедами": на Одещині є влучання
08:16
Ємен, хусити
Нідерланди планують відправити до Червоного моря фрегат для захисту суден від хуситів, - ЗМІ
08:02
OPINION
Олексій Петров
Призначення Залужного. З Богом, пане генерале
07:55
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Російська армія за добу втратила 880 військових, 25 артсистем та 11 танків
07:48
Китай та США
У США заарештували військового, який продавав конфіденційну інформацію Китаю
07:35
Оновлено
Обстріл Куп'янська, Ілюстрація
Росія обстріляла Чугуїв та Куп'янськ: є загиблі, серед поранених 3-річна дитина
07:35
Джо Байден
Питання не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям, - Байден про занепокоєння сенаторів через його вік
07:28
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 33 російські дрони
07:21
Оновлено
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну в атаках дронів на Волгоградську та Білгородську області
06:49
Олександр Шовковський
Шовковський назвав причини невдачі "Динамо" у матчі з аутсайдером УПЛ
06:49
Канада
У Оттаві зарізали 6 емігрантів зі Шрі-Ланки, серед них матір з чотирма дітьми
06:41
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада приєдналася до української коаліції дронів
06:41
Кім Чен Ин
"Артилерія здатна дістати до Сеулу": Кім Чен Ин влаштував масштабні військові навчання у КНДР
06:21
Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський
"Фронт, фінанси та ігнорування": NYT вважає, що між Україною та США виникають взаємні розчарування
06:18
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
США приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей
06:00
Сі Цзіньпін та Путін
У ISW пояснили, як Кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між РФ та Україною
05:54
Сергій Кірієнко
"На фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України": російські фейки за 7 березня
05:09
Ліверпуль, Дарвін Нуньєс
Ліга Європи: результати усіх матчів 1/8 фіналу
04:45
Оновлено
Джо Байден
Байден під час виступу в Конгресі США звинуватив Трампа у підтримці Путіна
04:21
Fallout
Вийшов перший повноцінний трейлер серіалу Fallout від Amazon
03:59
студент, студенти, бакалавр
Росія намагається залякати українських студентів. Пояснення ЦПД
03:09
Бруно Петковіч, "Динамо Загреб"
Ліга конференцій: результати усіх матчів 7 березня
01:59
зеленський макрон
"Полки НАТО вже прибули в Україну": роспропаганда вигадала фейк
01:06
Кремль москва
США повідомили про загрозу терактів у Москві, німці закрили дипустанови на 8 березня
01:03
Джордж Камбосос
"Ми не політики і не солдати": суперник Ломаченка спробував виправдати спаринги з російським боксером
00:49
МАГАТЕ
Повернути ЗАЕС під контроль України: Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію
00:28
Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи
"Мілан" забив 4 голи "Славії" та здобув перемогу у першому матчі ЛЄ
2024, четвер
7 березня
23:57
Снаряди 155-мм
Черговий пакет допомоги: Литва передала Україні партію 155-мм снарядів
23:42
війна з росією Андрій Єрмак Дмитро Кулеба зерно Китай
Кулеба та Єрмак провели перемовини з посланником Китаю Лі Хуеєм в Києві
22:59
Швейцарія
Швейцарський парламент підтримав передачу заморожених активів РФ Україні
22:54
Оновлено
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський погодив Залужного послом у Великій Британії: Кулеба прокоментував
22:33
Фінляндія
Обходив санкції: у Фінляндії визнали винним француза в незаконному експорті військового обладнання до РФ
21:57
Велика Британія війна з Росією безпілотники зброя для України світ
Британія передасть Україні у 2024 році понад 10 тис. безпілотників
21:46
Оновлено
наслідки атаки Сум, 07.03.24
Росіяни атакували Суми ракетою: чотири людини звернулись в лікарню
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV