"Пріоритет - підпілля": в окупований Джанкой прибули оперативні групи ФСБ, - партизани

Про це повідомив рух "Атеш" у телеграм.

Зазначається, що після зникнення кількох російських військових у місті встановився сильний контррозвідувальний режим. Діє безліч підрозділів військової поліції.

Також партизани фіксують велику кількість техніки з позначенням угруповання військ "Дніпро" (білий трикутник) та доставлення вантажних військових автомобілів на залізничну станцію міста.

"Приблизно раз на тиждень на вокзал Джанкоя прибуває нова партія мобілізованих та відряджених до Криму військових. Більшість із них розміщують біля військового аеродрому", - додають в "Атеш".