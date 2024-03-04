"Пріоритет - підпілля": в окупований Джанкой прибули оперативні групи ФСБ, - партизани
До тимчасово окупованого Джанкою у Криму прибули оперативні групи ФСБ із Москви. Пріоритетом їхньої діяльності обрали відстеження підпілля
Про це повідомив рух "Атеш" у телеграм.
Зазначається, що після зникнення кількох російських військових у місті встановився сильний контррозвідувальний режим. Діє безліч підрозділів військової поліції.
Також партизани фіксують велику кількість техніки з позначенням угруповання військ "Дніпро" (білий трикутник) та доставлення вантажних військових автомобілів на залізничну станцію міста.
"Приблизно раз на тиждень на вокзал Джанкоя прибуває нова партія мобілізованих та відряджених до Криму військових. Більшість із них розміщують біля військового аеродрому", - додають в "Атеш".
- Раніше українські партизани зафіксували прибуття великої кількості російських військових до окупованого Джанкоя в Криму. У новоприбулих є маркування ПВК Вагнера.
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