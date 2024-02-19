В окупований Джанкой прибули вагнерівці, - "Атеш"
Українські партизани зафіксували прибуття великої кількості російських військових до тимчасово окупованого Джанкоя у Криму. У новоприбулих є маркування ПВК Вагнера
Про це рух "Атеш" поінформував в Telegram.
Також зазначається, що у Джанкой прибули військові з підрозділу бойових медиків Друїд, 80 окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі.
Партизани підкреслюють, що Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом для наступу на вільні українські території.
"Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду!", - зазначили в "АТЕШ".
- Водночас у Білорусі нині залишилося менше ніж 1000 російських найманців ПВК Вагнера. Росія користується цим, аби змусити Україну посилити контроль над кордоном з Білоруссю.
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