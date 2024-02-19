В окупований Джанкой прибули вагнерівці, - "Атеш"

Про це рух "Атеш" поінформував в Telegram.

Також зазначається, що у Джанкой прибули військові з підрозділу бойових медиків Друїд, 80 окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі.

Партизани підкреслюють, що Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом для наступу на вільні українські території.

"Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду!", - зазначили в "АТЕШ".