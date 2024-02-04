Британська розвідка пояснила, для чого в Білорусі залишається тисяча найманців ПВК Вагнера
У Білорусі нині залишилося менше ніж 1000 російських найманців ПВК Вагнера. Росія користується цим, аби змусити Україну посилити контроль над кордоном з Білоруссю
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
За даними експертів, вагнерівці присутні в Білорусі з червня 2023 року, тоді їхня кількість становила 8 тисяч. Ці найманці майже напевно продовжують навчати білоруських військових і сил безпеки.
Водночас у британській розвідці зазначають: малоймовірно, що президент Білорусі Олександр Лукашенко використовуватиме бойовиків ПВК Вагнера за межами їхніх нинішніх повноважень.
Найманці беруть участь у підготовці військ міністерства внутрішніх справ Білорусі, але навряд чи братимуть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в країні.
"Тривала присутність вагнерівців у Білорусі майже напевно приносить користь і військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень", - наголошують у розвідці Британії.
- Раніше звіті міноборони Британії йшлося про те, що підрозділи ПВК Вагнера були асимільовані в командну структуру росгвардії. Це, ймовірно, свідчить про посилення контролю та впливу на бойовиків угрупування з боку РФ.
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