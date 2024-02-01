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Головна Війна з Росією Британська розвідка припускає посилення контролю РФ над ПВК Вагнера

Британська розвідка припускає посилення контролю РФ над ПВК Вагнера

1 лютого, 2024 четвер
11:04
Війна з Росією Ілюстративне фото

Підрозділи ПВК Вагнера були асимільовані в командну структуру росгвардії. Це, ймовірно, свідчить про посилення контролю та впливу на бойовиків угрупування з боку РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що росгвардія залучає три колишні десантно-штурмові загони ПВК Вагнера, а саме 15-й, 16-й та 17-й підрозділи, до складу першого корпусу добровольців. Зауважимо, що 25 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав закон, що надає росгвардії право формувати власні добровольчі підрозділи.

Ймовірно, росгвардія направить свої нові добровольчі загони в Україну та Африку. Вони пропонують добровольцям контракти на 6 місяців для служби в Україні та на 9 місяців - в Африці.

"Включення колишніх десантно-штурмових загонів ПВК Вагнера до добровольчого корпусу росгвардії швидше за все вказує на успішне підпорядкування бойовиків росгвардії, що посилює контроль російської держави над групою вагнерівців", - припускають у розвідці.

  • Для розширення свого впливу в Африці Росія планує створити армію найманців з 20 тис. людей замість вагнерівців.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Африка
терорист
Велика Британiя
Вагнергейт
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