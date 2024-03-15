Псевдовибори Путіна: хакери поклали сайти "виборчкомів РФ" на ТОТ, - Спротив

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Завдяки діям невідомих патріотів України з самого ранку, 15 березня, на окупованих територіях періодично не працює низка окупаційних сайтів", - пише Спротиву.

Вдалось зірвати роботу сайтів "виборчкомів": dnr.izbirkom.ru, lnr.izbirkom.ru, crimea.izbirkom.ru, zaporozhye.izbirkom.ru, kherson.izbirkom.ru. Також "лягли" інші окупаційні інтернет-портали: enakievo.gosuslugi.ru, sovminlnr.ru та інші.

"Окупанти спішно намагаються відновити роботу цих сайтів, адже в них – "вибори", але марно. Центр національного спротиву наголошує, що діяльність з очищення української землі та знищення інфраструктури ворога на землі, у повітрі та в мережі Інтернет не припиняються ані на секунду", - йдеться у повідомленні.