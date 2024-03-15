Путін звинуватив Україну в спробі зірвати "вибори" у РФ та пообіцяв покарання

Про це пише російська служба BBC.

"З метою зірвати процес голосування, залякати людей хоча б у прикордонних з Україною областях, київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних і демонстративних збройних акцій. Це в першу чергу задавання ударів по мирних населених пунктах на території РФ", - заявив Володимир Путін на нараді із постійними членами ради безпеки Росії.

За словами російського диктатора, Україна нібито намагається зірвати "вибори". Путін також сказав, що удари не залишаться безкарними.