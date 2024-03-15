Путін звинуватив Україну в спробі зірвати "вибори" у РФ та пообіцяв покарання
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито "завдає ударів по мирних населених пунктах у Росії", щоб зірвати президентські "вибори"
Про це пише російська служба BBC.
"З метою зірвати процес голосування, залякати людей хоча б у прикордонних з Україною областях, київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних і демонстративних збройних акцій. Це в першу чергу задавання ударів по мирних населених пунктах на території РФ", - заявив Володимир Путін на нараді із постійними членами ради безпеки Росії.
За словами російського диктатора, Україна нібито намагається зірвати "вибори". Путін також сказав, що удари не залишаться безкарними.
- Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Джанкої, що в Криму, планують здійснити ряд провокацій та терактів на виборчих дільницях і звинуватити в цьому проукраїнське населення.
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