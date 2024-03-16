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Треба рейди на Москву: Портников пояснив, що може реально сколихнути Росію

16 березня, 2024 субота
21:33
Війна з Росією Кремль москва

Журналіст Віталій Портников вважає, що тільки дестабілізація ситуації у Москві може сколихнути всю територію РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Ніякого реального впливу на Бєлгородщину й Курщину жодні рейди не матимуть. Вони ніяк не вплинуть на стабільність Росії. Втім, у Росії є одна територія, яка може сколихнути РФ. Це Москва. Оскільки, я чудово памʼятаю реакцію москвичів на Чеченські війни. Вона була ніяка і їх взагалі це не цікавило. Втім, коли відбувались події, які їх цікавили або стосувались, то реакція була миттєвою. До прикладу, можна загадати театральний центр на Дубровці, де захопили заручників. Тоді відбулась нарада в Путіна, якам потім була розшифрована в телевізійній програмі одного з каналів РФ. На тій нараді Михайло Касьянов переконував Путіна, що не можна здійснювати рейд зі звільнення заручників, який планували ФСБ й МВС РФ. На що Путін йому відповів, що ще кілька днів і їх просто знесуть. І тоді дійсно на Червоній площі почались антивоєнні демонстрації", - розповів Портников.

За словами Портникова, москвичів ніколи не цікавило те, що відбувається у провінціях РФ

"Теж саме стосується і вибухів будинків у Москві. Поки такі будинки вибухали десь Буйнакську та Волгодонську, москвичів все влаштовувало. Їх не цікаво, що відбувається у провінції. Як тільки ж будинки почали вибухати в Москві, то реакція була миттєвою. І тут важливо зазначити, що обовʼязково такі будинки мають вибухати у житлових районах. Бо ж якщо такі вибухи будуть десь на Арбаті, або інших дорогих районах Москви, то звичайні москвичі будуть це тільки підтримувати" - додав він.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

Теги:
російська армія
Військові новини
Бєлгород
Москва
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