"Є кілька цілей": Путін прокоментував атаки на територію РФ
Російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації
Про це він заявив у інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову, передають РІА Новини.
Диктатор прокоментував атаки на Білгородську та Курську області.
"Пояснення дуже просте. Все це відбувається на тлі невдач на лінії зіткнення, на лінії фронту. Жодної з цілей, які вони ставили перед собою минулого року, вони не досягли", - сказав Путін.
Серед цілей, на думку диктатора, нібито "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ.
"Інша ціль – отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: "ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це", - заявив Путін.
Прим. Сили оборони України ніколи не підтверджували, що беруть участь в боях на територіях РФ в міжнародно визнаних кордонах.
- Уранці вівторка, 12 березня, бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
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