Про це він заявив у інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову, передають РІА Новини.

Диктатор прокоментував атаки на Білгородську та Курську області.

"Пояснення дуже просте. Все це відбувається на тлі невдач на лінії зіткнення, на лінії фронту. Жодної з цілей, які вони ставили перед собою минулого року, вони не досягли", - сказав Путін.

Серед цілей, на думку диктатора, нібито "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ.

"Інша ціль – отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: "ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це", - заявив Путін.

Прим. Сили оборони України ніколи не підтверджували, що беруть участь в боях на територіях РФ в міжнародно визнаних кордонах.