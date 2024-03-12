"Легіон іде на вибори. Чекайте нас": російські добровольці заявили про перетин кордону та бої в РФ

Про це вони повідомили в опублікованому у соцмережах відеозверненні.

Добровольці зазначили, що як і всі наші росіяни, вони мріють про Росію, звільнену від диктатури Володимира Путіна і докладають "всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати".

"Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають", - йдеться у заяві легіону "Свобода Росії".

За словами бійців, вони йдуть, щоб звільнити росіян "від злиднів, бідності та страху, від диктатури терористичної організації, яка захопила владу".

"Дати вашим дітям нормальне, цивілізоване майбутнє – без санкцій та без репресій, без виборів без вибору та без "Розмов про важливе". І найголовніше без війни. Путін узурпував владу на 20 років і що сталося: санкції, економічний застій, кровопролитна війна, убиті політичні конкуренти та повна ізоляція зі світової арени. А ще красиві палаци. А тепер він планує йти на ще один термін і правити до своєї смерті. Ми не дозволимо. Ми такі ж росіяни, як і ви: ми також маємо право на волевиявлення. І наша воля – не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Легіон йде на вибори, чекайте на нас", - йдеться у заяві.

Крім того, про "похід на вибори" заявив Сибірський батальйон. За їхніми словами, на території РФ зараз тривають запеклі бої.

"Ну що ж, нарешті ми вдома. Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу та справедливість. Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ", - заявили у батальйоні.

Нагадаємо, що на цих вихідних в Росії відбуваються чергові так звані вибори президента.

Довідка: Сибірський батальйон - підрозділ Збройних сил України, що складається з громадян Росії, які виступають проти влади Путіна. До складу цього підрозділу входять якути та буряти, які розглядають перемогу України як можливість здобути незалежність від Росії. Перед підписанням договору громадяни РФ проходять ретельну перевірку, яка може тривати до року. Батальйон не набирає полонених російських солдатів. Підрозділ брав участь у битві за Авдіївку.