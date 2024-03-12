Атака Росії дронами: у трьох областях вибухи, в Орловській – влучання у нафтобазу

Про атаку Курської області повідомив губернатор Роман Старовойт.

Спочатку він попередив про ракетну небезпеку в регіоні. Згодом – про роботу ППО.

"У небі над Фатезьким районом ППО збила український безпілотник. Наслідки землі уточнюються", - написав він об 01:26.

Білгородський район також зазнав атаки за допомогою безпілотника, який скинув чотири вибухові пристрої, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Ніхто не постраждав, але є пошкодження лінії електропередачі. Без світла поки що залишаються сім населених пунктів.

Телеграм-канал База повідомив, що у Орловській області горить нафтобаза. За попередніми даними пожежа почалася через атаку безпілотника.

За даними Бази, пожежа на нафтобазі на Семінарській вулиці почалася близько 3 години ранку. За словами місцевих мешканців, перед початком пожежі вони чули звук вибуху.

Наразі на місці працює кілька пожежних розрахунків. За словами джерел, постраждалих немає.

"В Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння. Постраждалих немає", - заявив губернатор регіону Андрій Кличков.

РІА Новости, з посиланням на представника екстрених служб Орловської області, повідомило, що на нафтобазі в Орлі спалахнув один резервуар з нафтопродуктами (попередньо, після удару українського безпілотника).

Також агентство пише, що слідом за Курською областю, Білгородським районом та Орлом у ніч проти вівторка атакували Тульську область. Влада регіону повідомила про знищення безпілотника силами засобів ППО.