Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Атака Росії дронами: у трьох областях вибухи, в Орловській – влучання у нафтобазу
Оновлено

Атака Росії дронами: у трьох областях вибухи, в Орловській – влучання у нафтобазу

12 березня, 2024 вiвторок
03:05
Війна з Росією війна з Росією нафта ППО безпілотник

У ніч на 12 березня дрони атакували територію Росії: у Курській, Білгородській та Тульській областях вибухи, в Орловській – влучання у нафтобазу

Про атаку Курської області повідомив губернатор Роман Старовойт.

Спочатку він попередив про ракетну небезпеку в регіоні. Згодом – про роботу ППО.

"У небі над Фатезьким районом ППО збила український безпілотник. Наслідки землі уточнюються", - написав він об 01:26.

Білгородський район також зазнав атаки за допомогою безпілотника, який скинув чотири вибухові пристрої, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Ніхто не постраждав, але є пошкодження лінії електропередачі. Без світла поки що залишаються сім населених пунктів.

Телеграм-канал База повідомив, що у Орловській області горить нафтобаза. За попередніми даними пожежа почалася через атаку безпілотника.

За даними Бази, пожежа на нафтобазі на Семінарській вулиці почалася близько 3 години ранку. За словами місцевих мешканців, перед початком пожежі вони чули звук вибуху.

Наразі на місці працює кілька пожежних розрахунків. За словами джерел, постраждалих немає.

"В Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння. Постраждалих немає", - заявив губернатор регіону Андрій Кличков.

РІА Новости, з посиланням на представника екстрених служб Орловської області, повідомило, що на нафтобазі в Орлі спалахнув один резервуар з нафтопродуктами (попередньо, після удару українського безпілотника).

Також агентство пише, що слідом за Курською областю, Білгородським районом та Орлом у ніч проти вівторка атакували Тульську область. Влада регіону повідомила про знищення безпілотника силами засобів ППО.

Теги:
нафта
безпілотник
Бєлгород
Читайте також:
Путін
11 березня, 2024 понедiлок
Українські хакери дістали документи, які свідчать про наміри РФ воювати із Заходом
Наслідки удару БПЛА по авіаремонтному заводу в Таганрозі
10 березня, 2024 неділя
Атака українських дронів на авіаремонтний завод росіян у Таганрозі: Притула каже про "критичне пошкодження" літака-розвідника А-50
Трамп і Байден
9 березня, 2024 субота
У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.64
  • EUR
    Купівля 41.56
    Продаж 42.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 березня
03:23
корабель війна з росією Миколаївщина
ВМС України повідомили про знищений пункт управління армії РФ на судні "Механік Погодін"
03:18
Катаріна Матернова
Матернова про шлях України в ЄС: багато вимог здаватимуться безпричинними, але членство варте цього
02:27
на фото: Костін
Офіс генпрокурора розслідує причетність Білорусі до викрадення українських дітей
02:20
Олаф Шольц
Шольц підтвердив, що не погодиться передати ракети Taurus Україні
02:01
Оновлено
Роман Червінський, суд
Справа Червінського: адвокатам ексрозвідника відмовили у клопотанні про відвід судді
01:52
Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines
Акції Boeing впали на 25% через розслідування інцидентів із 737 MAX, - Bloomberg
01:32
Оновлено
шахед
"Шахеди" атакують центр та захід України. Ситуація у ніч на 12 березня
01:24
росія - китай
Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ, - розвідка США
00:56
санкції проти Росії
Україна може отримати перші кошти з заморожених активів РФ вже у липні, - FT
2024, понедiлок
11 березня
23:56
Оновлено
грузія
Уряд Грузії зажадав від України видачі ексурядовців Саакашвілі, Арахамія відповів трьома пропозиціями
23:34
Обстріл Берислава на Херсонщині 14 жовтня
Росіяни вдарили по селу на Херсонщині: вбили літнього чоловіка
23:19
хакер
Естонські урядові установи зазнали найбільшої кібератаки в історії країни
23:18
Білий Дім
Бюджетний запит США включає $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд - на протидію РФ
23:14
Ексклюзив
Сергій Руденко
Закликом до мирних переговорів із РФ Ватикан грає на боці Путіна, - журналіст Руденко про "білий прапор" від Папи Франциска
22:34
Володимир Зеленський
"Чому б не подумати про техперсонал": Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо відправки військ в Україну
22:05
Оскар
Перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскара", Суспільне висловило організаторам обурення
21:51
Ексклюзив
Путін та Кім Чен Ин
Росія не здатна вести війну на виснаження без допомоги союзників, - генерал-запасу СБУ Ягун
21:37
Володимир Зеленський
Підготовка до "Рамштайна" та обмеження зв'язків РФ у світі: Зеленський заслухав Сирського, Умєрова та Буданова окремо від Ставки
21:36
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Рейтинг Залужного впливатиме на внутрішню політику влади, - політолог Бобиренко
21:18
Ексклюзив
Дональд Трамп
Орбан передав не всю позицію Трампа щодо України, йдеться також про погрози Путіну, - політексперт Попов
20:53
МЗС
"Розчаровані словами понтифіка": Україна викликала представника Ватикану через "білий прапор" від Папи Франциска
20:41
Ексклюзив
Хімічна зброя
Навіть випар убиває людину, - хімік Репіч про отруйні боєприпаси, що може застосувати армія РФ
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли на лінії фронту можуть з'явитися винищувачі F-16. Колонка Сергія Згурця
20:19
Оновлено
блокада кордону, Польща
ДПСУ заперечила блокування поляками пасажирських автобусів на кордоні
20:01
OPINION
Юрій Богданов
Чому в нас не вийшло сто років тому
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 747-го дня війни: перший "Оскар" для України, наші захисники знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "Палантин" 
19:59
путін путлер
Путін обмежив виїзд із РФ ексвисокопосадовцям
19:59
Петр Фіала
Байден зустрінеться з прем'єром Чехії Фіалою: говоритимуть про підтримку України
19:38
паспорт РФ
Патент на роботу і міграційний облік: окупанти залякують жителів ТОТ, які не мають паспортів РФ
19:27
посвідчення водія
Міжнародна доставка посвідчення водія для українців стала можливою ще у п'яти країнах
19:20
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 46 разів намагався штурмувати українські позиції на 5 напрямках
19:15
вибори до Держдуми
"Вибори" Путіна: Молдова викликала посла РФ через рішення Кремля відкрити у Придністров'ї виборчі дільниці
19:04
Огляд
Після 200 років нейтралітету Швеція офіційно в НАТО. Як це змінить баланс сил та допоможе Україні. Пояснюємо
18:50
ЗНО
В Україні вводять добровільний фаховий іспит для вступників, який впливатиме на конкурсний бал
18:49
Шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР та під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн
Видавали себе за працівників ТЦК та ДБР: у Києві викрили шахраїв, які ошукали киянина на 1,7 млн грн
18:24
Голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане
Головою Міжнародного кримінального суду обрали японку, яка видала ордер на арешт Путіна
18:13
Ексклюзив
"Найтрагічніший Оскар в історії людства": депутат Маріупольської міської ради про стрічку "20 днів у Маріуполі"
18:12
технології відбудова України Михайло Федоров
Україна долучиться до пілота цифрового гаманця для країн ЄС
18:04
OPINION
Віталій Гайдукевич
Хто сказав "Трускавець"? Про проблеми держслужби
18:02
Укргазвидобування
Завдали державі збитків на 211 млн грн: НАБУ викрила схему чиновників Укргазвидобування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV