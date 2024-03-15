На Білгородщині та Курщині евакуаційним коридором проїхали понад 7000 цивільних авто, - Легіон "Свобода Росії"
Евакуаційним коридором, який був оголошений російськими добровольцями, скористалися 7000 машин у Білгороді та області. Також 600 автівок виїхали з Курська
Про це пише легіон "Свобода Росії".
"З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів із Білгородської та Курської областей Росії, станом на 07:00 мск ним скористалося понад 7000 цивільних автомобілів мешканців Білгорода та Білгородської області", - йдеться у повідомленні.
Також із Курська евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів.
Зазначається, що про це стало відомо завдяки відомостям, наданим місцевими та опозиційно налаштованими до путінського режиму, правоохоронцями та силовиками.
Добровольці додали, що після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Білгородської та Курської областей до повного звільнення регіону.
- Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці безпілотників "Градів" та РСЗВ Vampire по Білгородській та Калузькій областях. Так буцімто працювала російська ППО.
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