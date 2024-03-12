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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії, - майор запасу НГУ Гетьман
Ексклюзив

Якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії, - майор запасу НГУ Гетьман

12 березня, 2024 вiвторок
15:30
Війна з Росією Легіон "Свобода Росії"

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Рейд бійців легіону "Свобода Росії" відрізняється від попередніх. Росіяни з переляку почали казати, що вже знищили танки та броньовані машини, знешкодивши понад 100 людей. Тобто росіяни будуть змінювати свою пропагандистську риторику тому, що такими повідомленнями підтвердили, що це потужне військове угруповання, яке має військову техніку й може контролювати населені пункти. Сьогодні було звернення одного з добровольців, де він сказав, що вони йдуть звільняти власну землю. Що таким чином вони прийшли проголосувати та допомогти росіянам обрати того, кого вони хочуть і не боятися", - зауважив Гетьман.

За словами майор запасу НГУ, рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення.

"Це дуже серйозний рейд, який має політичний та емоційний підтекст. Зараз ця інформація набиратиме обертів. Про це почують багато військовослужбовців регулярної армії, які перебувають на лінії зіткнення. А там існує дідівщина, там немає поваги командирів до своїх підлеглих. І багато хто може замислитися, чи не варто продовжувати бойові дії, але в інший спосіб, щоб воювати проти путінського режиму. Якщо відбудеться, що якісь один підрозділ на рівні батальйону російської армії перейде на бік цих російських легіонерів, то може відбутися ланцюгова реакція по всій російській армії", - припустив Гетьман.

  • Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.



 

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