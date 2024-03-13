Рейд російських добровольців в РФ продовжується: знищено пункт управління військ ЗС Росії
Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони знищили один з пунктів управління ЗС РФ
Про це Російський добровольчий корпус (РДК) повідомив у telegram.
"РДК вкотре перетнули кордон Російської Федерації. Наша задача - розповісти громадянам РФ, що ними править нелегітимний президент і після чергових циркових "виборів" правитиме ними далі ще 6 років, а може й більше: до самої його смерті. Наша задача у тому, щоб наблизити смерть не лише Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму", - йдеться у зверненні.
Водночас легіон "Свобода Росії" поінформував про знищення одного з пунктів управління ЗС РФ.
О 9:48 легіон "Свобода Росії" заявив, що бійці ведуть бої в селищі Тьоткіне, частина якого вже перебуває під їхнім контролем.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
- Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.
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