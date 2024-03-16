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Російські добровольці спростували фейк про нібито знищення РДК і взяли в полон військових РФ

16 березня, 2024 субота
10:22
Світ російський добровольчий корпус РДК

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових

Про це пише РДК.

"Усі заяви МО РФ про знищення РДК у повному складі - чергова брехня. Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях триває і ось підтвердження - нова партія полонених з-поміж ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Вони також звернулися до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова і закликали його з'явитися на зустріч і забрати полонених.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Теги:
Росія
полонені
Військові новини
Бєлгород
російські фейки
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