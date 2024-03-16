На найближчі дні у Білгороді та області зачиняють торговельні центри, школи та дитсадки

Про це він повідомив у телеграм.

Зазначається, що через "поточну ситуацію" торгівельні центри, школи та коледжі Білгорода та Білгородського району в неділю та понеділок не працюватимуть.

"Рішення стосується Білгородського, Борисівського, Волоківського, Краснояружського районів, Грайворонського, Валуйського, Шебекинського та Яковлівського міських округів, а також міста Білгорода. Це рішення ми рекомендуватимемо і нашим вишам", - заявив Гладков.

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За його словами, влада також опитає батьків, які приводять дітей до чергових груп дитячих садків, щоб визначити графік роботи. Проте Гладков закликає залишати дітей вдома у понеділок і вівторок.

"Якщо такої можливості немає, значить допомагатимемо батькам, якщо вони працюють на критичних спеціальностях. Зрозуміло, як і вихователі, і нянечки, і технічний персонал переживають", - додав губернатор.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.