Російський добровольчий корпус зайшов на етнічно українські території, - експерт Бобиренко

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Там, де зайшов РДК - це Тьоткіно і ось наша Рижівка - там навіть одна вулиця, дорога, ви навіть не помічаєте, як з України потрапляєте на Росіюшку. Я не думаю, що там буде якийсь військовий ефект з цього, це, звичайно, політичний ефект перед виборами, для того, щоб показати знову ж тому самому Шольцу, що не треба боятись передавати нам TAURUS, якщо ми й так по Росії ходимо ногами. Нехай це не Збройні Сили України, але це союзний нам Російський добровольчий корпус, який екіпірований, озброєний все одно державою Україна, будемо відверті", - заявив Бобиренко.

Експерт додав, що у РФ вже відзвітували про ліквідацію 300 російських добровольців, хоча ж вони й не мали там великих військ: "Це доводить, що насправді-то, вони не очікують наших наступів, вони не очікують, що ми будемо заходить на Російську Федерацію й що вони можуть собі заходить, а ми туди не будемо. Мало того, у 2022 році, коли ми тільки вийшли на кордон, то вони перший місяці нас обстрілювали, ми їм не відповідали, таке було. Воно пройшло. Зараз, якщо туди гахнуло, то наші не роздумуючи дають відповідь".

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Бобиренко пояснив історичну складову цього питання.

"Щоб ми розуміли, чому вони в Тьоткіно зайшли й чому у них вийшло. Я найперше, хочу глядачам сказати, що Тьоткіно, Суджа, Грайворон - це все Слобожанщина, це все українські етнічні села, там говорять таким самим суржиком, як і я", - наголосив Бобиренко.

Він згадав, як у нульових роках відвідував та досліджував Білгородську область зі студентами українсько-російське порубіжжя, то жителі ще понад двадцять років тому вважали себе українцями: "Зараз уже по-різному, бо пропаганда працює, багато хто ще суржиком говорить і вважає себе росіянином".

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.

Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, нібито "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. "Інша ціль – отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: "ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це", - заявив Путін.

Російське міністерство оборони вранці 14 березня звинуватило Україну в нібито атаці 14 безпілотників на дві області. Згодом у Білгороді повідомили про повторний обстріл.

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.