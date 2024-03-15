Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Російський добровольчий корпус зайшов на етнічно українські території, - експерт Бобиренко
Ексклюзив

Російський добровольчий корпус зайшов на етнічно українські території, - експерт Бобиренко

15 березня, 2024 п'ятниця
16:49
Війна з Росією Легіон "Свобода Росії"

Експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко звертає увагу на історичну складову сучасних подій на українсько-російському кордоні. Він пояснює, що села Білгородщини мають глибоке українське коріння

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Там, де зайшов РДК - це Тьоткіно і ось наша Рижівка - там навіть одна вулиця, дорога, ви навіть не помічаєте, як з України потрапляєте на Росіюшку. Я не думаю, що там буде якийсь військовий ефект з цього, це, звичайно, політичний ефект перед виборами, для того, щоб показати знову ж тому самому Шольцу, що не треба боятись передавати нам TAURUS, якщо ми й так по Росії ходимо ногами. Нехай це не Збройні Сили України, але це союзний нам Російський добровольчий корпус, який екіпірований, озброєний все одно державою Україна, будемо відверті", - заявив Бобиренко.

Експерт додав, що у РФ вже відзвітували про ліквідацію 300 російських добровольців, хоча ж вони й не мали там великих військ: "Це доводить, що насправді-то, вони не очікують наших наступів, вони не очікують, що ми будемо заходить на Російську Федерацію й що вони можуть собі заходить, а ми туди не будемо. Мало того, у 2022 році, коли ми тільки вийшли на кордон, то вони перший місяці нас обстрілювали, ми їм не відповідали, таке було. Воно пройшло. Зараз, якщо туди гахнуло, то наші не роздумуючи дають відповідь".

Читайте також: Російські добровольці готові обміняти Тьоткіне на Мелітополь 

Бобиренко пояснив історичну складову цього питання.

"Щоб ми розуміли, чому вони в Тьоткіно зайшли й чому у них вийшло. Я найперше, хочу глядачам сказати, що Тьоткіно, Суджа, Грайворон - це все Слобожанщина, це все українські етнічні села, там говорять таким самим суржиком, як і я", - наголосив Бобиренко.

Він згадав, як у нульових роках відвідував та досліджував Білгородську область зі студентами українсько-російське порубіжжя, то жителі ще понад двадцять років тому вважали себе українцями: "Зараз уже по-різному, бо пропаганда працює, багато хто ще суржиком говорить і вважає себе росіянином".

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.

Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, нібито "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. "Інша ціль – отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: "ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це", - заявив Путін.

Російське міністерство оборони вранці 14 березня звинуватило Україну в нібито атаці 14 безпілотників на дві області. Згодом у Білгороді повідомили про повторний обстріл.

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Теги:
Новини
Росія
Бєлгород
Читайте також:
погода
14 березня, 2024 четвер
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
Путін_Росгвардія
12 березня, 2024 вiвторок
"Росія не зупиниться і піде на Одесу, Миколаїв і Харків": Центр стратегічних комунікацій вказав на ворожу ІПСО
ЗАЕС
13 березня, 2024 середа
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.89
    Продаж 42.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 березня
17:15
Японія
Японія спростить правила передачі військової техніки до інших країн
17:12
Іван Федоров, мер Мелітополя
Другий в Україні рекрутинговий центр ЗСУ відкриють у Запоріжжі
17:06
Річка Дніпро, Київ
Жителів Києва та області попередили про можливі підтоплення
16:50
На фото: актор "Гри в кальмара" О Йон Су
Зірку "Гри в кальмара" О Йон Су засудили за звинуваченням у сексуальних домаганнях
16:45
Віктор Орбан
Орбан закликав "окупувати Брюссель", назвавши ЄС джерелом руйнувань
16:41
вибори росія
Росіяни на псевдовиборах на ТОТ вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах, - Спротив
16:41
Зеленський і Путін
"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня
16:28
військовий квиток, мобілізація
Закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення, – член оборонного комітету ВР Рахманін
16:25
Оновлено
атака РФ, Одеса, 15.03.24
РФ атакувала цивільну інфраструктуру Одеси ракетами: загинули 16 людей, 55 поранених
16:19
Андрій Курков
"Вважаю, вчинив правильно": Курков прокоментував участь у заході з росіянкою в Канаді
16:12
Російські танки Т-14 Армата
У ГУР розповіли, скільки танків "Армата" має РФ та чи задіяні вони в Україні
16:08
McDonald's
У McDonald's по усьому світу стався системний збій, ресторани не працювали кілька годин
16:04
OPINION
Сергій Фурса
Хто вкусив Макрона?
15:56
Ексклюзив
На три бригади сьогодні наступає армія: військовослужбовець Кухарчук про ситуацію на Авдіївському напрямку
15:48
конгрес США
У палаті представників обговорюють конфіскацію активів РФ задля допомоги Україні, - Bloomberg
15:16
РФ планує здійснити теракти й провокації на ТОТ, щоб звинуватити в цьому проукраїнських громадян, - "Атеш"
15:13
Ліга конференцій, жеребкування
Ліга конференцій: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу
15:06
Анонс
Джамала у Львові
На Еспресо покажуть документальний фільм про співачку Джамалу та війну в Україні
14:58
Полонені росіяни
Сайт "Хочу жить" отримав понад 33 тис. звернень від військових РФ
14:38
На фото: боєприпаси
Виробництво боєприпасів: Єврокомісія виділила €500 млн
14:34
Інфографіка
відключення електроенергії
Як повернути відключене за борги світло: Yasno оприлюднила послідовність дій
14:30
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи стане Білгородщина безлюдною? Чому росіян треба тримати без грошей та в страху війни на їх території 
14:17
Ліга Європи
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналу Ліги Європи
14:07
Оновлено
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 збройові заводи
14:07
OPINION
Юрій Богданов
Про причини агресії Росії проти України
13:52
Папа Римський Франциск
Скандал із "білим прапором": посол у Ватикані закликав Папу Римського відвідати Україну
13:50
хакер
Хакери зламали Facebook Сумської ОВА
13:48
На фото: Гурт "Антитіла"
"Антитіла" передали 5 тис. тактичних аптечок для спецпідрозділів ГУР
13:29
Ексклюзив
Марія Іонова
Я подала в суд на Стефанчука: нардепка Іонова про обмеження діяльності та заборону виїзду парламентарів за кордон
13:27
Анонс
Обкладинка прямого ефіру Княжицького і Чиченіної
Культура під час війни, Оскар і що має робити держава: прямий ефір за участі Миколи Княжицького і Лєни Чиченіної
13:27
Володимир Путін
"Немає вибору": голова Євроради наперед "привітав" Путіна з перемогою на виборах
13:21
Андрій Лунін
"Реал" зіграє з "Манчестер Сіті": відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
13:17
Зроблено в Україні
Італія допоможе Україні просувати бренд Made in Ukraine: у Мінекономіки уточнили, як саме
13:15
Ані Лорак
Лорак подала документи на отримання громадянства Росії, - росЗМІ
13:10
Португалія
Португалія виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України
13:10
Володимир Машков
Очолив "виборчий штаб" Путіна та закликав до знищення України: російському актору Машкову оголосили нову підозру
13:04
Окупанти, ЗАЕС
Очільник Міненерго назвав найбільшу проблему тимчасово окупованої ЗАЕС
13:01
На фото: Світлана Захарова
У Сеулі скасували виставу за участю російської балерини Захарової після звернення посольства України
12:51
Оновлено
метро
Bihus.Info оприлюднили розслідування про статки очільника метро Києва, він написав заяву на звільнення
12:41
Оновлено
Бєлгород
Російські добровольці анонсували удар по військових об'єктах Білгорода: людей закликали піти до укриттів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV