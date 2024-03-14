Російські добровольці готові обміняти Тьоткіне на Мелітополь, - легіон "Свобода Росії"
Коментуючи заяву Володимира Путіна, у легіоні "Свобода Росії" відповіли, що готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб обміняти Тьоткіне на Мелітополь
Про це заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в етері телеканалу "Еспресо".
"Насправді, ідея Путіна не така вже й погана. Можливо, ми навіть приймемо його пропозицію та обміняємо Тьоткіне на Мелітополь. Думаю, це буде непогана угода. Ми готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб здійснити цей обмін, це доволі робочий варіант", - повідомив він.
Барановський розповів, чи наважаться представники ФСБ чи ГУР РФ вийти на зв'язок, щоб обговорити такі питання.
"Поки що вони не виходили на зв'язок. Думаю, вони чекають сигналу з Москви. Адже вони роблять лише те, що їм накажуть "згори". У цілому прикордонники - це також частина ФСБ. Поки що представники ФСБ та прикордонники виконують лише ті функції, які їм диктує інстинкт самозбереження. Але коли надійдуть команди з Москви, можливо тоді вони розпочнуть якісь переговори", - зазначив він.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.
- Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.
- Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
- Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.
- 13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, нібито "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. "Інша ціль – отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: "ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це", - заявив Путін.
- Російське міністерство оборони вранці 14 березня звинуватило Україну в нібито атаці 14 безпілотників на дві області. Згодом у Білгороді повідомили про повторний обстріл.
- 14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.
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