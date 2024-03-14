Російські добровольці готові обміняти Тьоткіне на Мелітополь, - легіон "Свобода Росії"

Про це заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді, ідея Путіна не така вже й погана. Можливо, ми навіть приймемо його пропозицію та обміняємо Тьоткіне на Мелітополь. Думаю, це буде непогана угода. Ми готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб здійснити цей обмін, це доволі робочий варіант", - повідомив він.

Барановський розповів, чи наважаться представники ФСБ чи ГУР РФ вийти на зв'язок, щоб обговорити такі питання.

"Поки що вони не виходили на зв'язок. Думаю, вони чекають сигналу з Москви. Адже вони роблять лише те, що їм накажуть "згори". У цілому прикордонники - це також частина ФСБ. Поки що представники ФСБ та прикордонники виконують лише ті функції, які їм диктує інстинкт самозбереження. Але коли надійдуть команди з Москви, можливо тоді вони розпочнуть якісь переговори", - зазначив він.