У РФ заявили про нічні атаки у двох областях: на Білгородщині нібито є пошкодження

Про це пише міноборони РФ.

Зазначається, що російські сили ППО нібито перехопили та знищили 11 безпілотників у Білгородській області й ще 3 - у Курській області.

Натомість губернатор Курської області Роман Старовойт близько 03:40 заявив про роботу ППО в регіоні.

Водночас губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков каже, що у селищі Прохорівка нібито внаслідок вибуху спалахнула покрівля приватного будинку, також вибиті вікна та посічено фасад. Проте люди не постраждали.

Ще один безпілотник буцімто здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок - посічені фасад та паркан.

Згодом Гладков заявив про нібито атаку на саме місто Білгород, внаслідок чого сталося загоряння сухої трави. Також були вибиті вікна у приватному будинку.