У РФ заявили про нічні атаки у двох областях: на Білгородщині нібито є пошкодження
Російське міністерство оборони вранці 14 березня звинуватило Україну у нібито атаці 14 безпілотників на дві області. На Білгородщині буцімто є пошкодження
Про це пише міноборони РФ.
Зазначається, що російські сили ППО нібито перехопили та знищили 11 безпілотників у Білгородській області й ще 3 - у Курській області.
Натомість губернатор Курської області Роман Старовойт близько 03:40 заявив про роботу ППО в регіоні.
Водночас губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков каже, що у селищі Прохорівка нібито внаслідок вибуху спалахнула покрівля приватного будинку, також вибиті вікна та посічено фасад. Проте люди не постраждали.
Ще один безпілотник буцімто здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок - посічені фасад та паркан.
Згодом Гладков заявив про нібито атаку на саме місто Білгород, внаслідок чого сталося загоряння сухої трави. Також були вибиті вікна у приватному будинку.
- Уночі та зранку 13 березня у Росії заявили про атаки 67 безпілотників на шість областей. Ворог зазначає, що через обстріл начебто є поранений.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.47 Купівля 38.47Продаж 39
- EUR Купівля 41.93Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе