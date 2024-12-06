ЦНС: росіяни провалили рекрутингову кампанію на тимчасово окупованих територіях
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України не виконали свій план щодо рекрутингу
Про це пише Центр національного спротиву.
"Ворог планував набрати до лав своєї армії 10 тис. українців з ТОТ впродовж 2024 року, але ці плани реалізувати не змогли через небажання місцевих воювати з Батьківщиною. Не допомогло Кремлю навіть підвищення разової виплати з 200 до 400 тис. рублів", - пише ЦНС.
За інформацією джерел, станом на початок грудня росіянам вдалося рекрутувати близько 4 тис. українців. Переважна більшість з них проживає на територіях окупованих з 2014 року.
"Такі низькі показники стали причиною перевірок в окупаційних адміністраціях, за результатами яких в кремлі анонсували "кадрові рішення", - йдеться у матеріалі ЦНС.
У Центрі закликали повідомляти про всіх дотичних до процесу рекрутингу та мобілізації українців на війну, щоб вони понесли покарання за порушення міжнародного права.
- 4 грудня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що росіяни намагаються максимально залучити рекрутинг для мобілізації людей на тимчасово окупованих територіях України.
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