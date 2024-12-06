ЦНС: росіяни провалили рекрутингову кампанію на тимчасово окупованих територіях

Про це пише Центр національного спротиву.

"Ворог планував набрати до лав своєї армії 10 тис. українців з ТОТ впродовж 2024 року, але ці плани реалізувати не змогли через небажання місцевих воювати з Батьківщиною. Не допомогло Кремлю навіть підвищення разової виплати з 200 до 400 тис. рублів", - пише ЦНС.

За інформацією джерел, станом на початок грудня росіянам вдалося рекрутувати близько 4 тис. українців. Переважна більшість з них проживає на територіях окупованих з 2014 року.

"Такі низькі показники стали причиною перевірок в окупаційних адміністраціях, за результатами яких в кремлі анонсували "кадрові рішення", - йдеться у матеріалі ЦНС.

У Центрі закликали повідомляти про всіх дотичних до процесу рекрутингу та мобілізації українців на війну, щоб вони понесли покарання за порушення міжнародного права.