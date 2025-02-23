Переважна більшість цих завдань — управлінські зміни, які треба втілити.

Ми маємо оплачений кров'ю кращих людей час, аби це зробити.

Не очікуйте важливих новин у 2025, ні гарних, ні поганих (звичайно, всяке може статися, але я говорю не про раптовості, а про тяглі процеси).

А от що буде у 2026, ніхто не знає, і це залежить від того, як ми використаємо цей 2025 для того, щоб зробити зазначене вище.

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І це не залежить від того, хто що сказав чи зробив на іншому боці планети.