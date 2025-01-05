Канцлер Австрії Негаммер анонсував свою відставку

Про це він сказав у відеозверненні у соцмережі Х 4 січня.

"Угода з важливих основних питань виявилася неможливою. У найближчі кілька днів я піду з посади федерального канцлера, а також лідера партії і сприятиму впорядкованому переходу. Цей упорядкований перехід особливо важливий для мене, тому що я завжди виступав за стабільність у нашій країні та в Народній партії", - сказав Негаммер.

Австрійський канцлер запевнив, що його партія вела тривалі й чесні переговори, але із соціал-демократичною партією Австрії (СДПА) неможливо досягти згоди з ключових питань.

Він наголосив, що АНП дотримується своїх обіцянок, тому не погодиться на заходи, спрямовані проти пільг і бізнесу, та на нові податки.

"Тому ми припинили переговори з СДПА і не будемо їх продовжувати", - резюмував Негаммер.