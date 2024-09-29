На парламентських виборах в Австрії найбільше голосів набрали пропутінські ультраправі
На виборах до парламенту Австрії лідирує проросійська та пропутінська Партія свободи (FPO), яку очолює Герберт Кікль
Про це пише Kurier.
За попередніми результатами екзитполів, FPO має 29,1%. Вона випереджає Народну партію, що має 26,3%, та Соціал-демократичну партію, яка отримала 20,6%.
Наразі за четверте місце загаються партії NEOS (8,8%) і Зелена альтернатива (8,7%).
Нинішній австрійський уряд сформовано Народною партією й Зеленими.
Ідеали Австрійської партії свободи
Це типова крайньо права політична сила, але з ухилом на підтримку Росії Путіна й проти військової та економічної допомоги Україні. Фактично, австрійський різновид "Альтернативи для Німеччини".
Її лідера Герберта Кікля порівнюють з угорським прем'єром Віктором Орбаном.
- У неділю, 29 вересня, в Австрії відбулося голосування за новий парламент. Згідно з передвиборчими опитуваннями, перемогу має шанси здобути ультраправа Партія свободи (FPO), що може стати приводом для суперечок всередині ЄС щодо війни в Україні.
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