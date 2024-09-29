На парламентських виборах в Австрії найбільше голосів набрали пропутінські ультраправі

Про це пише Kurier.

За попередніми результатами екзитполів, FPO має 29,1%. Вона випереджає Народну партію, що має 26,3%, та Соціал-демократичну партію, яка отримала 20,6%.

Наразі за четверте місце загаються партії NEOS (8,8%) і Зелена альтернатива (8,7%).

Нинішній австрійський уряд сформовано Народною партією й Зеленими.

Ідеали Австрійської партії свободи

Це типова крайньо права політична сила, але з ухилом на підтримку Росії Путіна й проти військової та економічної допомоги Україні. Фактично, австрійський різновид "Альтернативи для Німеччини".

Її лідера Герберта Кікля порівнюють з угорським прем'єром Віктором Орбаном.