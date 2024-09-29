В Австрії триває голосування на виборах до парламенту
У неділю, 29 вересня, в Австрії відбулося голосування за новий парламент. Згідно з передвиборчими опитуваннями, перемогу має шанси здобути ультраправа Партія свободи (FPO), що може стати приводом для суперечок всередині ЄС щодо війни в Україні
Про це повідомляє Reuters.
FPO лідирує в опитуваннях громадської думки вже кілька місяців, хоча її перевага над керівною Австрійською народною партією (OVP) канцлера Карла Нехаммера значно скоротилася.
Попри те що жодна з партій за прогнозами не отримає абсолютної більшості, боротьба за формування коаліційного уряду надзвичайно гостра.
У виданні наголосили, що перемога FPO викликає особливе занепокоєння у ЄС через проросійську риторику її лідера Герберта Кіклата та його заяви стосовно того, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан є для нього прикладом для наслідування.
Професорка політології Катрін Штайнер-Хеммерле зазначила, що прихід до влади FPO значно змінить роль Австрії в ЄС.
"На кону стоїть питання, чи призначить FPO канцлера, чи ні, - каже Катрін Штайнер-Хеммерле, професорка політології в Каринтійському університеті прикладних наук. - Якщо це станеться, то мушу сказати, що роль Австрії в Європейському Союзі суттєво зміниться. Кікл часто говорив, що Віктор Орбан є для нього прикладом для наслідування і він буде підтримувати його".
Канцлер Нехаммер намагається представити Кікла як токсичну фігуру, тоді як лідер FPO позиціює себе як захисника австрійського нейтралітету та борця з "невдачами істеблішменту".
Ключовими темами кампанії стали економіка та імміграція, що дозволило FPO, відомій своєю євроскептичною позицією, здобути значну підтримку.
Водночас OVP, яка поділяє з FPO деякі погляди на імміграційну політику, не виключає можливості створення коаліції з FPO. Однак Нехаммер стверджує, що його партія не приєднається до уряду, в якому буде Кікл.
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У п'ятницю, 27 вересня, посольство України в Австрії тимчасово припиняло роботу через повідомлення про замінування.
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