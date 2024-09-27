Посольство України в Австрії тимчасово призупинило роботу через повідомлення про замінування
У п'ятницю, 27 вересня, посольство України в Австрії тимчасово призупиняло роботу через повідомлення про замінування
Про це повідомили на офіційній сторінці посольства України в Республіці Австрія у Facebook.
"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - йдеться у повідомленні.
На сторінці дипмісії зазначили, що За результатами обшуку вибухових пристроїв виявлено не було, однак з метою запобігання потенційним ризикам, австрійська поліція порадила утриматися від відвідування посольства протягом дня.
"Відтак повідомляємо, що консульський відділ відновить роботу в понеділок, 30 вересня", - додали у посольстві.
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У п'ятницю, 20 вересня, на території посольства Росії в Оттаві помітили підкинути підозрілі предмети. Для з’ясування обставин до будівлі викликали саперів.
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