Посольство України в Австрії тимчасово призупинило роботу через повідомлення про замінування

Про це повідомили на офіційній сторінці посольства України в Республіці Австрія у Facebook.

"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - йдеться у повідомленні.

На сторінці дипмісії зазначили, що За результатами обшуку вибухових пристроїв виявлено не було, однак з метою запобігання потенційним ризикам, австрійська поліція порадила утриматися від відвідування посольства протягом дня.

"Відтак повідомляємо, що консульський відділ відновить роботу в понеділок, 30 вересня", - додали у посольстві.