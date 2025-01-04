Зараз ми щодоби втрачаємо 20 кілометрів квадратних: Тарас Чмут оприлюднив темпи просування ворога
Голова волонтерського фонду "Повернись живим", військовий та аналітик Тарас Чмут озвучив темпи просування російських окупантів протягом 2024 року
Про це він розповів у себе в мережі Х.
За словами аналітика, найбільше його бентежить те, що на кінець 2024 року російські загарбники істотно наростили динаміку наступу. "Якщо у червні це було ~100 км²/місяць та 3,4 км²/добу, то у вересні це вже стало ~400 км²/місяць та 13,4 км²/добу! Пік прийшов на листопад —листопад – 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу!", - зазначив Чмут.
"Вдумайтеся, ми втрачаємо 20 кілометрів квадратних кожної доби. Кожної. Нашої власної землі", - наголосив військовий.
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"Звичайно, це все дається Росії величезною кількістю втрат техніки, боєприпасів та людей. Співвідношення втрат вже вийшли на рівень Другої світової, на окремих ділянках. Але ворог продовжує сунути і сунути", - підсумував Чмут.
Детальні підрахунки та аналіз за різними напрямками бойових дій можна знайти тут.
- Як заявив в етері Еспресо військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках Іван Ступак, російська армія може спробувати здійснити велике оточення українських військових від Покровська до Часового Яру.
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