Ворог має намір захопити одразу декілька сотень квадратних кілометрів: військовий експерт Ступак про ситуацію на Донеччині
Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015), зазначив, що від Покровська до Часового Яру противник може спробувати здійснити велике оточення наших військових
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Поглянемо на мапу DeepState і подивимося на локацію, яка обмежена з одного боку Покровськом, а з іншого – Часовим Яром. Щодо Покровська, бачимо відповідно до позначок та стрілочок, що ворог хоче обійти місто з заходу, перерізати дорогу, яка сполучає з Дніпропетровською областю. Тут багато вже є різноманітної риторики від окремих наших фахівців, які починають розмірковувати щодо наступу на Дніпропетровську область. Я скажу, що РФ не міркує категоріями адміністративних меж областей, а категоріями – де зручніше, де більш сприятиме ландшафт, рельєф місцевості",- пояснив Іван Ступак.
На його думку, якщо противник не побачить фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області, відповідно, там буде простіше російським військам просуватися, звісно, вони сунуться саме туди. А якщо їм буде простіше обійти з заходу Покровськ, то так і зроблять.
"З того, що бачу по мапі, противник планує обійти Покровськ із заходу, оточити з півдня, заходу та півночі місто, змусити наших військових відійти. А якщо подивитися далі по мапі у напрямку Часового Яру, побачити місто Дружківка і провести умовну дугу від Покровська до Часового Яру, то стрілочки на мапі і є наміром Російської Федерації. Тобто зробити таку дугу, велике оточення для наших військових і одразу захопити не 10-20 кв. км, а, можливо, декілька сотень і навіть тисячу квадратних кілометрів території. Думаю, тут спроба у них така є", - резюмував військовий експерт.
- 3 січня інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляв, що у Покровському районі на Донеччині російська армія окупувала Даченське, Новий Труд та Вовкове і просунулась біля 5 населених пунктів.
4 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розказав, що російська армія на Донеччині намагається обійти Покровськ, уникаючи міських боїв. Натомість окупанти вдаються до тактики просочування.
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