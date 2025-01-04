Ворог має намір захопити одразу декілька сотень квадратних кілометрів: військовий експерт Ступак про ситуацію на Донеччині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поглянемо на мапу DeepState і подивимося на локацію, яка обмежена з одного боку Покровськом, а з іншого – Часовим Яром. Щодо Покровська, бачимо відповідно до позначок та стрілочок, що ворог хоче обійти місто з заходу, перерізати дорогу, яка сполучає з Дніпропетровською областю. Тут багато вже є різноманітної риторики від окремих наших фахівців, які починають розмірковувати щодо наступу на Дніпропетровську область. Я скажу, що РФ не міркує категоріями адміністративних меж областей, а категоріями – де зручніше, де більш сприятиме ландшафт, рельєф місцевості",- пояснив Іван Ступак.

На його думку, якщо противник не побачить фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області, відповідно, там буде простіше російським військам просуватися, звісно, вони сунуться саме туди. А якщо їм буде простіше обійти з заходу Покровськ, то так і зроблять.

"З того, що бачу по мапі, противник планує обійти Покровськ із заходу, оточити з півдня, заходу та півночі місто, змусити наших військових відійти. А якщо подивитися далі по мапі у напрямку Часового Яру, побачити місто Дружківка і провести умовну дугу від Покровська до Часового Яру, то стрілочки на мапі і є наміром Російської Федерації. Тобто зробити таку дугу, велике оточення для наших військових і одразу захопити не 10-20 кв. км, а, можливо, декілька сотень і навіть тисячу квадратних кілометрів території. Думаю, тут спроба у них така є", - резюмував військовий експерт.