У Покровському районі росіяни окупували 3 села та просунулись біля 5 населених пунктів, – DeepState
У Покровському районі на Донеччині російська армія окупувала Даченське, Новий Труд та Вовкове і просунулась біля 5 населених пунктів
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Так, за інформацією проєкту, окупанти окупували Даченське, Новий Труд та Вовкове, а також просунулися у Зеленому, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного та Сонцівки в Покровському районі на Донеччині.
- Сергій Цехоцький, офіцер ЗСУ з Покровського напрямку розповів про тактику штурмів ворога у напрямку міста.
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