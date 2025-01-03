У Покровському районі росіяни окупували 3 села та просунулись біля 5 населених пунктів, – DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Так, за інформацією проєкту, окупанти окупували Даченське, Новий Труд та Вовкове, а також просунулися у Зеленому, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного та Сонцівки в Покровському районі на Донеччині.