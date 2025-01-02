"Пересуваються на всьому, що їздить, використовують погодні умови": офіцер ЗСУ Цехоцький про ворожі штурми на Покровському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Їхні наміри ми бачимо, ці наміри вже тривалий час існують. Саме в обхід Покровська вони намагаються вийти на трасу Покровськ - Павлоград, хоча б на її початок, до населеного пункту, який перший знаходиться. Але все це їм дається дуже-дуже непросто, будь-які штурми даються з десятками, сотнями загиблих і в Новорічну ніч, і далі в цю ніч, яка була, також велика кількість окупантів вже ліквідована, підрахунки ведуться. Під Покровськом туман, використовують пересування вночі особливо. І тому дуже пильними треба бути", - зазначив він.

Сергій Цехоцький зауважив, що росіяни використовують для штурмів усю наявну техніку, навіть мотоцикли та легкові автомобілі.

"Ворог групами по 20, а то і 30 чоловік намагається саме проводити штурмові дії, використовуючи в тому числі погодні умови. Тому що в принципі у нас, слава Богу, є обладнання, з яким ми можемо спостерігати за їхніми пересуваннями, але вони використовують все, що тільки можуть. Використовують для цього абсолютно всі наявні засоби вогневого ураження, тобто пересуваються і на легкових автомобілях за підтримки броньованих машин, вогневою підтримкою. Пересуваються на мотоциклах, пересуваються на всьому, що тільки їздить, нескінченні потоки штурмів. За минулу добу 38 штурмів, саме Покровський напрямок і сотні знищених окупантів", - додав офіцер ЗСУ.