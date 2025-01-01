Росіяни 1 січня просунулись у Кураховому та біля Покровська, - DeepState
У середу, 1 січня, російські терористи мають успіхи на двох напрямках у Донецькій області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, 1 січня російські війська мали просування у Кураховому, а також на Покровському напрямку: біля населених пунктів Солоне та Вовкове.
Інформації щодо успіхів ЗСУ аналітики не розголошували.
- Згідно з повідомленням Генштабу, від початку доби 1 січня на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Російські окупанти зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках, а також на Курщині.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочий візит у Курську область РФ і нагородив українських військових, які працюють на цьому напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.89 Купівля 41.89Продаж 42.48
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе