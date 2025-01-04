В ОСУВ "Хортиця" розповіли про тактику "просочування" росіян під Покровськом
Російська армія на Донеччині намагається обійти Покровськ, уникаючи міських боїв. Натомість окупанти вдаються до тактики просочування
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни намагаються в першу чергу перервати комунікації та логістичні ланцюжки Сил оборони України.
"Для того, щоб це зробити, вони намагаються чіплятися малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за таким принципом: зачепилася мала група, закріпилася й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням", - зазначив Трегубов.
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Речник зауважив, що росіяни намагаються обійти Покровськ і уникають міських боїв.
"Тим часом українські війська намагаються не дати їм це зробити та завдають по них ударів, в тому числі дронами, високоточною зброєю, щоб не дати їм здійснити цей задум", - додав він.
- Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що загальна кількість військових РФ, яких перекидають на Курахівський та Покровський напрямки, становить від 5 до 10 тисяч.
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