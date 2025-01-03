Росіяни активно перекидають штурмові підрозділи з баз підготовки на Курахівський та Покровський напрямки, - Андрющенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти завершили підготовку. Наразі вони збирають свої підрозділи та перекидають їх. Основний напрямок, куди здійснюється перекидання, – це Времівський виступ та Курахівські відрізки. Це є пріоритетом для підрозділів "Шторм V", які готувалися в Маріупольській та Бердянській агломераціях", – наголосив Андрющенко.

За словами керівника Центру вивчення окупації, росіяни також почали перекидати підрозділи до району для посилення наступу на Покровськ. Загальна кількість військових, яких підготували й зараз перекидають, становить від 5 до 10 тисяч.

Петро Андрющенко також додав, що з території РФ прибуватимуть підрозділи контрактників, які пройшли підготовку та посилять ці ж самі напрямки. Частина цих військових рухатиметься з Росії через Донецьк, Новоазовськ або через селище Гранітне.

"Загальну кількість підкріплення та резервів, які росіяни планують перекинути, зможемо оцінити ближче до середини наступного тижня", - зауважив Андрющенко.