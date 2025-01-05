Свобода варта шансу за неї боротися
Про "визначеність" режимів Путіна та Асада
На мій погляд, люди, які кажуть, що режим Асада все ж таки давав визначеність, і вона краще нинішньої повної невизначеності, з її ісламським радикалізмом, турецькими амбіціями, ризиками для глобальної торгівлі та видобутку ресурсів, тож краще б режим Асада залишався, а життя сирійських сунітів, шиїтів, друзів та курдів є невеликою платою за визначеність, -
нічим не кращі за людей, які кажуть, що режим Путіна все ж таки дає визначеність, і вона краще майбутньої повної невизначеності, з її різномасним радикалізмом, китайськими амбіціями, ризиками для глобальної торгівлі та видобутку ресурсів, тож краще б режим Путіна залишився, а життя українців, білорусів та грузинів є невеликою платою за визначеність.
Читайте також: Україна почала побудову нового світового порядку
Маю дві причини так вважати:
- Одна причина ідеалістична: нічия кров не червоніша за кров іншого, всі життя вартують. І свобода варта шансу за неї боротися.
- Друга причина прагматична: ми вже маємо всі можливі ризики, радикалізми й амбіції повністю проявленими. І нинішня визначеність є поганою визначеністю, бо не дає відповіді на жоден із цих викликів. А зміна статус-кво дає шанс ці відповіді знайти.
І краще ведеться тим, хто підготувався. Не кажіть мені, що Ізраїль не готувався на Голанських висотах. Не кажіть мені, що в Ербілі розгублені й непідготовлені.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.57
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе