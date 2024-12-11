Україна почала побудову нового світового порядку
Україна - "білий лебідь", який простер свої крила над усім світом
Усі зміни, що відбулись і відбуваються на континенті — в першу чергу, стались завдяки Україні та її народу, який став на боротьбу з Росією.
Саме завдяки опору України та свідомої частини українців Фінляндія і Швеція стали членами НАТО. До 24.02. 2022 ані в Гельсінкі, ані в Стокгольмі не могли подумати про такий швидкий вступ до Альянсу.
Припинили роботу два стратегічні нафтогони "Nordstream". Один з них навіть не розпочав пропомповування газу, і заглух на завершальному етапі. Європа, і не лише Європа, відмовилась від російської нафти та газу.
Читайте також: Трамп хоч і прийде, але порядок не наведе
Припинив своє існування Чорноморський флот РФ. Ущент зруйновано міф про другу в світі надпотужну країну. Російський велетень виявився на глиняних ногах.
Сьогодні у кожного на слуху Грузія і Сирія. Там сьогодні валяться проросійські диктаторські режими. Російські війська настільки загрузли у війні в Україні, що Москва не може послати й нацькувати своїх сатрапів ні в Сирію, ні в Грузію, ні в Молдову аби приборкати повсталий народ. Вірменія заявила про вихід з ОДКБ... А далі пішла ланцюгова реакція.
Україна, і ніхто інший, розпочала побудову нового світового порядку.
Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Актуальне
- Важливе