Усі зміни, що відбулись і відбуваються на континенті — в першу чергу, стались завдяки Україні та її народу, який став на боротьбу з Росією.

Саме завдяки опору України та свідомої частини українців Фінляндія і Швеція стали членами НАТО. До 24.02. 2022 ані в Гельсінкі, ані в Стокгольмі не могли подумати про такий швидкий вступ до Альянсу.

Припинили роботу два стратегічні нафтогони "Nordstream". Один з них навіть не розпочав пропомповування газу, і заглух на завершальному етапі. Європа, і не лише Європа, відмовилась від російської нафти та газу.

Читайте також: Трамп хоч і прийде, але порядок не наведе