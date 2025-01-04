Від початку доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень: найбільше атак росіяни проводять на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.



"Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ", - зазначили у відомстві.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Олександрівка, Покровка, Яструбщина, Лугівка Сумської області; Тимофіївка, Відродженське Харківської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

Загалом від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Стариці, наші захисники відбили одну атаку росіян, ще один бій триває. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Малі Проходи, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник тричі активно йшов на позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Загризове.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та у Серебрянському лісі. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили сім атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки, де Сили оборони відбили п’ять штурмів росіян, наразі тривають ще два боєзіткнення.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 22 атаки противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Дачного на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, п’ять атак тривають до цього часу.

На Времівському напрямку тривають дві атаки загарбників, всього за сьогоднішній день противник здійснив 11 спроб просунутися вперед поблизу Дачного та Янтарного. Ворог завдав авіаційного удару по Темирівці та Бурлацькому, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Курщині українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, п’ять боєзіткнень тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари дев’ятьма керованими бомбами та здійснив 140 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Сіверському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій не проводив.