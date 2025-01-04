DeepState: росіяни просунулися біля Курахового, Новосілки та в Торецьку на Донеччині
Російська армія просунулася вглиб Донецької області, зокрема в районах міст Курахове, Новосілка та Торецьк
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся біля Курахового, Новосілки та в Торецьку", - зазначили аналітики проєкту.
Раніше DeepState повідомляв, що російські терористичні війська активно наступають у населеному пункті Нововасилівка.
- У Покровському районі на Донеччині російська армія окупувала Даченське, Новий Труд та Вовкове і просунулась біля 5 населених пунктів.
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