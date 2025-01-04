Якби ми 2014 року воювали за Крим, то перемогли б: Білецький пояснив чому
Командир 3-ї окремої штурмової бригади (3-тя ОШБр) полковник ЗСУ Андрій Білецький заявив, що на початку 2014 року більшість українських військових частин Криму були готові виконувати наказ й обороняти півострів
Про це він сказав в інтерв'ю телеведучій 1+1 Наталії Мосейчук.
Білецький вважає, що "Україна у 2014 році здала Росії півострів Крим, маючи можливості для опору". Він наголосив, що більшість військових частин були готові обороняти Крим.
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"Я вважаю, що і Крим... не було настільки однозначної історії. Ми його просто, у прямому сенсі, здали. Сотні і сотні тисяч людей були за Україну. Десятки тисяч виходили на мітинги. Готові були організовувати "дружини". Були різні частини (військові, - ред.). Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.
Комбриг 3-ї ОШБр додав, що, наскільки йому тепер відомо, росіяни мали команду не наражатися на небезпеку: "У разі опору повертатися та летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали".
- Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук зазначив, що ЗСУ нищать логістичні шляхи російської армії в Криму.
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