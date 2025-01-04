Якби ми 2014 року воювали за Крим, то перемогли б: Білецький пояснив чому

Про це він сказав в інтерв'ю телеведучій 1+1 Наталії Мосейчук.

Білецький вважає, що "Україна у 2014 році здала Росії півострів Крим, маючи можливості для опору". Він наголосив, що більшість військових частин були готові обороняти Крим.

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"Я вважаю, що і Крим... не було настільки однозначної історії. Ми його просто, у прямому сенсі, здали. Сотні і сотні тисяч людей були за Україну. Десятки тисяч виходили на мітинги. Готові були організовувати "дружини". Були різні частини (військові, - ред.). Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.

Комбриг 3-ї ОШБр додав, що, наскільки йому тепер відомо, росіяни мали команду не наражатися на небезпеку: "У разі опору повертатися та летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали".