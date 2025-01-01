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Ексклюзив

ЗСУ роблять усе можливе, щоб за підготовлених умов розпочати звільнення Криму, - військовий експерт Лакійчук

Оксана Ліховід
1 січня, 2025 середа
13:35
Війна з Росією Керченський міст

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук зазначив, що ЗСУ нищать логістичні шляхи російської армії в Криму

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Крим став больовою точкою для російських військ, які розраховували, що захоплення Криму буде перевагою і плюсом, але виявилося, що навпаки. Крим – це два входи на півночі: Чонгар та Перекоп, і один вхід на сході – Керченська протока, яка є потужною артерією, яку перерізати значно простіше. Цим і скористалися Сили оборони України, нищачи її як на вході, так і на виході", - зауважив Лакійчук.

За словами військового експерта, удари по Кримському мосту, удари по Керченській поромній переправі були не просто болючі, вони були нищівними. Сили оборони України проводять так звану формувальну операцію на Кримському півострові. Наразі непопулярно говорити про військову перспективу звільнення Криму, але українська армія робить усе можливе, щоб не лише послабити ворога на південному напрямку, а й за підготовлених умов розпочати його звільнення.

"Тобто, через вогневий вплив, який здійснюють ЗСУ по Криму, він став для ворога "валізою без ручки". Росіянам доводиться забезпечувати сили, які перебувають на півострові, ризикованими маршрутами вздовж лінії фронту", - додав Лакійчук.

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Теги:
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