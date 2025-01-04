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Реєстрація шлюбів та народження: Мін'юст відновив роботу ДРАЦС після кібератаки РФ

Юлія Лаврук
4 січня, 2025 субота
18:35
Технології Мін'юст

Міністерство юстиції в суботу, 4 січня, відновило роботу ДРАЦС після масштабної російської кібератаки

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

Так, відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

"Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі", – поінформували в Міністерстві.

Крім того, завтра, 5 січня, планують відновити обмін даними з іншими державними органами – Державною податковою службою, Пенсійним фондом та Міністерством оборони. 

Також запрацює низка онлайн-сервісів, доступних у Дія, додали у відомстві. Зокрема, знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років. 

  • 20 грудня після масштабної кібератаки РФ стали тимчасово недоступні українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. 
  • Міністерство юстиції 30 грудня відновило роботу перших трьох ключових нотаріальних реєстрів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
кібератаки
хакерські атаки
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