Мін'юст відновив роботу перших трьох реєстрів після масштабної кібератаки РФ

Про це інформує пресслужба Міністерства.

Так, після кібератаки росіян вже запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.



Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.



У Мін'юсті додали, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту.

Наразі Міністерство працює над відкриттям інших реєстрів.

Нагадаємо, 20 грудня після масштабної кібератаки РФ стали тимчасово недоступні українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.



