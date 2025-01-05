"Військовий об'єкт підвищеної таємності": партизани проникнули в арсенал окупантів у Тамбовській області РФ
Партизани розвідали російський військовий арсенал із ракетами та супутниками в Тамбовській області. Цей об'єкт вважають секретним
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Як зазначається, агент руху проникнув на територію 28-го арсеналу військово-космічних сил РФ біля населеного пункту Знам'янка-1 Тамбовської області та провів там розвідку.
За даними партизанів, цей підрозділ виконує завдання щодо зберігання та обслуговування техніки космічного призначення.
Арсенал є воєнним об'єктом підвищеної таємності. Зокрема, там зберігаються російські ракети, вимірювальна і пускова апаратура і супутники.
"Наш агент зібрав дані про активність на території арсеналу, техніку та транспорт, яким користуються співробітники. Завдяки цьому вдалося встановити детальнішу інформацію про особовий склад, у тому числі їх персональні дані. Усю корисну інформацію ми надали Силам оборони України", - розповіли в "Атеш".
- Нещодавно агент партизанського руху "Атеш" розвідав аеродром Данилово, що розташований поблизу міста Йошкар-Ола в республіці Марій Ел, де РФ зберігає свої військові літаки та вертольоти.
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