"Військовий об'єкт підвищеної таємності": партизани проникнули в арсенал окупантів у Тамбовській області РФ

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Як зазначається, агент руху проникнув на територію 28-го арсеналу військово-космічних сил РФ біля населеного пункту Знам'янка-1 Тамбовської області та провів там розвідку.

За даними партизанів, цей підрозділ виконує завдання щодо зберігання та обслуговування техніки космічного призначення.

Арсенал є воєнним об'єктом підвищеної таємності. Зокрема, там зберігаються російські ракети, вимірювальна і пускова апаратура і супутники.

"Наш агент зібрав дані про активність на території арсеналу, техніку та транспорт, яким користуються співробітники. Завдяки цьому вдалося встановити детальнішу інформацію про особовий склад, у тому числі їх персональні дані. Усю корисну інформацію ми надали Силам оборони України", - розповіли в "Атеш".