Партизани розвідали аеродром ФСБ у республіці Марій Ел, де РФ зберігає свої військові літаки та вертольоти
Агент партизанського руху "Атеш"розвідав аеродром Данилово, що розташований поблизу міста Йошкар-Ола в республіці Марій Ел, де РФ зберігає свої військові літаки та вертольоти
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.
Згідно з повідомленням, цей аеродром раніше використовувався 681-м винищувальним авіаполком ППО, але наразі там розміщена авіагрупа ФСБ.
В ході розвідки було виявлено, що на аеродромі перебувають багатоцільові вертольоти Мі-8 і Ка-226, а також військово-транспортні літаки Ан-72, Ан-26 та Іл-76. Ця техніка використовується для перевезення вантажів та персоналу. На об'єкті діють посилені заходи безпеки та секретності.
За словами партизанів, через брак кваліфікованих кадрів в рядах російських спецслужб спостерігається зниження їхньої здатності контролювати ситуацію.
"Через дефіцит кваліфікованих кадрів російські спецслужби вже не бачать що відбувається у них під самим носом. Водночас наші агенти успішно виконують завдання і залишаються непоміченими", - додали в "Атеш".
- 29 грудня повідомлялось, що агент партизанського руху "Атеш" провів розвідку території заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську, який є одним із ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Раніше його вже атакували дрони.
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